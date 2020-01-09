Теперь за изнасилование можно получить от 5 до 8 лет лишения свободы

Изнасилование переведено в категорию тяжких преступлений, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Как сообщили в ведомстве, отныне за изнасилование и насильственные действия сексуального характера предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.

Кроме этого они переведены в категорию тяжких преступлений. Следовательно, насильник не сможет уйти от ответственности, примирившись с потерпевшими, поскольку по тяжким деяниям примирение запрещено.

Ужесточены наказания за совершение этих преступлений при отягчающих обстоятельствах:

– за их неоднократное совершение лицом при выполнении служебных обязанностей, группой лиц, с угрозой убийства предусмотрено от 9 до 12 лет лишения свободы.

– за изнасилование малолетних и насильственные действия сексуального характера в отношении них предусмотрено лишение свободы на 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

– лицам, укрывшим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, грозит до 6 лет лишения свободы.

-Новым законом полностью исключается возможность примирения с потерпевшим. Если раньше насильник мог уговорить потерпевшую сторону примириться, заплатить деньги, и, таким образом, избежать ответственности, то по новому закону никаких компромиссов не будет — однозначное лишениизнасилование,закон,е свободы, – отметили в пресс-службе МВД РК.

В ведомстве дополнили, что в 2019 году, 51 % уголовных дел об изнасилованиях (534) прекращены на основании статьи 68 УК (Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением).