Теперь за утилизацию транспорта в Казахстане можно получить до 750 тысяч тенге

За старое авто теперь можно получить больше денег. Оператор РОП, который занимается утилизацией машин «не на ходу», повысил денежные выплаты за них. С 1 июня за легковушку можно получить до 200 тысяч тенге, а за грузовые сертификат на сумму до 750 тысяч, сообщает alau.kz

С 1 июня в Казахстане повысился размер денежной выплаты за сдачу на утилизацию авто, вышедших из эксплуатации. Выплата теперь привязана к месячному расчетному показателю. К примеру, за вот такое старенькое авто в полной комплектации владелец получит 72 МРП или 200 тысяч тенге. Раньше это стоило бы 150 тысяч. А за машину неполной комплектации выплата составит 54 МРП или 150 тысяч. До этого владельцы за них получали 48 тысяч тенге. Принимаются на утилизацию не только легковые, но и грузовые машины, правда за них выдается сертификат.

«Категория N1, N2 это до 12 тонн грузоподъемности, сертификат выдается на сумму 550 тысяч тенге, свыше 12 тонн сертификат выдается на 750 тысяч. Также и автобусы. Автобусы до 5 тонн на 550 тысяч, а свыше 5 тонн 750 тысяч»,- сказал руководитель приемного пункта ВЭТС Талгат Абдикалыков.

Эти сертификаты можно использовать для покупки нового авто отечественной сборки. Если у человека есть два сертификта, то он может использовать оба сразу. Куда обращаться и что нужно для утилизации машины?

«Оператор РОП все упростил в лучшую сторону для граждан. Для сдачи автомашины в наличии должна быть справка с автоцона, что машина снята с учета на утилизацию, удостоверение личности и банковский счет. Электронно записывается в очередь»,- говорит Талгат Абдикалыков.

В очередь можно встать на сайте Оператора РОП, электронно вам укажут время и день, когда нужно приехать. Оформление машины на утилизацию занимает сейчас 15 минут, а вот деньги поступят на банковский счёт в течение двух дней. Но есть еще одно условие — авто вышедшее из эксплуатации, должно быть казахстанского учета.

«После одобрения автомобиль у нас разбирается, сливается масло, бензин, колеса, затем вот в таком порядке как вы видите она хранится и прессуется вот с такими вот брикетами, выходят вот такие вот брикеты. Затем вывозится на завод»,- рассказал менеджер по приему автомобилей приемного пункта ВЭТС Еркен Абдухаиров.

Завод находится в Караганде, именно туда такие брикеты отправляются со всей страны. С начала этого года возможностью получить деньги за машину «не на ходу» воспользовалось почти 500 человек. Всего же с 2016 года, именно тогда начал работать этот пункт, поступило более 6000 авто.

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