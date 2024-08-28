Тепла не ждать? Прогноз от синоптиков

На большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами.

С 29 августа прогнозируются сильные дожди в горных районах на юге и юго-востоке страны.

С отрогом северо-западного антициклона, на западе республики ожидается погода без осадков. По Казахстану прогнозируется усиление ветра, на севере, юге, юго-востоке страны шквал и град. В ночные и утренние часы в северных и восточных областях ожидается туман.

Ожидается также постепенное понижение температуры: на северо-западе, севере и в центре республики ночью от +10+16°С до +5+10°С, днем от +20+25°С до +13+18°С, лишь на юге и юго-востоке страны в дневное время ожидается повышение от +22+30°С до +25+32°С.

В остальных регионах страны в температурном фоне резких изменений не ожидается.

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