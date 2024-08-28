USD 481.22
EUR 535.36
RUB 5.27
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Тепла не ждать? Прогноз от синоптиков

Тепла не ждать? Прогноз от синоптиков

Фотография для новости Тепла не ждать? Прогноз от синоптиков

Фото alau.kz

На большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами. 

С 29 августа прогнозируются сильные дожди в горных районах на юге и юго-востоке страны.

С отрогом северо-западного антициклона, на западе республики ожидается погода без осадков. По Казахстану прогнозируется усиление ветра, на севере, юге, юго-востоке страны шквал и град. В ночные и утренние часы в северных и восточных областях ожидается туман.

Ожидается также постепенное понижение температуры: на северо-западе, севере и в центре республики ночью от +10+16°С до +5+10°С, днем от +20+25°С до +13+18°С, лишь на юге и юго-востоке страны в дневное время ожидается повышение от +22+30°С до +25+32°С.

В остальных регионах страны в температурном фоне резких изменений не ожидается.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Теперь запрещено ввозить яблоки в Казахстан

Следующая новость

Вылетел на «встречку». ДТП произошло на трассе в Костанайской области