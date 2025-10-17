Казгидромет опубликовал сезонный прогноз погоды на период с ноября 2025 года по март 2026 года. По предварительным данным, зима в Казахстане ожидается умеренно тёплой, а количество осадков — в пределах климатической нормы. Однако синоптики предупреждают: в течение сезона возможны резкие перепады температур, метели и гололёд.
Ноябрь: снег, метели и температурные «качели»
В ноябре на большей части страны ожидаются осадки преимущественно в виде снега, а в южных и юго-западных регионах — дождь со снегом. Вероятны метели, туманы и порывистый ветер.
Температура будет колебаться:
-
на севере, в центре и на востоке — от -2…+5°C в начале месяца до -15…-20°C ночью и -10…-15°C днём к его окончанию;
-
на юге и юго-востоке — от -3…+7°C ночью и до +18°C днём, с похолоданием в конце месяца.
В среднем температура ноября будет на 1°C выше нормы, осадков — в пределах нормы, а на западе и северо-востоке их количество может быть немного выше.
Декабрь: около нормы
В декабре температура ожидается в пределах нормы, местами — на 1°C выше (в западных и северных областях). В Восточно-Казахстанской области прогнозируется небольшое понижение температуры.
Осадков в декабре будет около нормы, местами — меньше , особенно в центре и на востоке страны.
Январь: прохладный восток
В январе средняя температура также будет около нормы, но на востоке и юго-востоке — ниже на 1°C.
Больше обычного снега выпадет в горных и предгорных районах Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областей.
Февраль: потепление
В феврале синоптики ожидают повышение средней температуры на 1–2°C выше нормы по всей территории страны. Количество осадков — в пределах климатической нормы.
Март: ранняя весна
Весна начнётся с тёплого марта — температура будет выше нормы примерно на 1°C. В южных и юго-восточных областях возможны обильные осадки, особенно в горных районах.
Синоптики отмечают, что предстоящая зима будет мягкой, но не исключают периоды резких похолоданий и обильных снегопадов, а также образования ледяной корки из-за частых оттепелей.
Рубль пробил психологическую отметку: что ждёт тенге
Не хватает рабочих даже при зарплатах до 500 тысяч тенге в РК
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.