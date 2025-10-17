Казгидромет опубликовал сезонный прогноз погоды на период с ноября 2025 года по март 2026 года. По предварительным данным, зима в Казахстане ожидается умеренно тёплой, а количество осадков — в пределах климатической нормы. Однако синоптики предупреждают: в течение сезона возможны резкие перепады температур, метели и гололёд.

Ноябрь: снег, метели и температурные «качели»

В ноябре на большей части страны ожидаются осадки преимущественно в виде снега, а в южных и юго-западных регионах — дождь со снегом. Вероятны метели, туманы и порывистый ветер.

Температура будет колебаться:

на севере, в центре и на востоке — от -2…+5°C в начале месяца до -15…-20°C ночью и -10…-15°C днём к его окончанию;

на юге и юго-востоке — от -3…+7°C ночью и до +18°C днём, с похолоданием в конце месяца.

В среднем температура ноября будет на 1°C выше нормы, осадков — в пределах нормы, а на западе и северо-востоке их количество может быть немного выше.

Декабрь: около нормы

В декабре температура ожидается в пределах нормы, местами — на 1°C выше (в западных и северных областях). В Восточно-Казахстанской области прогнозируется небольшое понижение температуры.

Осадков в декабре будет около нормы, местами — меньше , особенно в центре и на востоке страны.

Январь: прохладный восток

В январе средняя температура также будет около нормы, но на востоке и юго-востоке — ниже на 1°C.

Больше обычного снега выпадет в горных и предгорных районах Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областей.

Февраль: потепление

В феврале синоптики ожидают повышение средней температуры на 1–2°C выше нормы по всей территории страны. Количество осадков — в пределах климатической нормы.

Март: ранняя весна

Весна начнётся с тёплого марта — температура будет выше нормы примерно на 1°C. В южных и юго-восточных областях возможны обильные осадки, особенно в горных районах.

Синоптики отмечают, что предстоящая зима будет мягкой, но не исключают периоды резких похолоданий и обильных снегопадов, а также образования ледяной корки из-за частых оттепелей.

