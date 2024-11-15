Прогноз погоды по Казахстану на 16-18 ноября представили синоптики Казгидромета.

В ближайшие трое суток западные, северо-западные и северные регионы Казахстана окажутся под влиянием ложбины Северо-западного циклона.

В связи с чем ожидаются на западе страны осадки в виде дождя и снега, гололедные явления, а на северо-западе и севере пройдет снег с метелью.

На остальной территории республики, под влиянием обширного антициклона, ожидается погода без осадков.

По республике ожидаются туманы и усиление ветра 15-25 м/с.

Температурный фон днем на западе Казахстана составит 2-10 тепла, на северо-западе 5 мороза-5 тепла, на севере, востоке и в центре 5 мороза-2 тепла, на юге и юго-востоке 5-15 тепла.

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