Тепло до +32: синоптики рассказали, где в Казахстане испортится погода

В Казахстане в период с 31 марта по 2 апреля сохранится тёплая весенняя погода. На большей части страны осадков не ожидается, однако в отдельных регионах возможны дожди и усиление ветра.

По данным синоптиков, на западе страны и в горных районах южных областей с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами. На западе местами ожидаются сильные осадки, а также усиление ветра до 15–20 м/с.

В ночные и утренние часы по республике возможен туман.

Температурный фон останется комфортным. Днём на северо-западе ожидается от +17 до +26 градусов, на севере — +13…+20, в центральных регионах — +12…+23, на востоке — от +5 до +22 градусов.

На юге и юго-востоке воздух прогреется до +23…+32 градусов. При этом на западе страны ожидается понижение температуры — с +20…+25 до +13…+20 градусов.

Синоптики рекомендуют учитывать погодные изменения, особенно в регионах с ожидаемыми осадками и сильным ветром.

