Тепло и мороз. Прогноз погоды от синоптиков Казгидромета

Быстрая смена барических образований сохранит неустойчивый характер погоды в северной половине республики.

Пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются гололед, усиление ветра.

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Температурные показатели понизятся ночью от 3-10 тепла до 5 мороза -3 тепла, днем от 10-18 до 0-8 тепла.

В южной половине республики, благодаря обширному антициклону, погода преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью 3 мороза-5 тепла, днем небольшое повышение от 10-17 до 15-20 тепла.

По республике в ночные и утренние часы прогнозируются туманы.

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