В ГКП «КТЭК» сообщили подробности формирования нового тарифа на теплоснабжение для потребителей областного центра. Согласно расчётам, в рамках утверждённого тарифа совокупные затраты предприятия увеличены на 2 383,8 млн тенге, а объём реализации тепловой энергии — на 32,2 тыс. Гкал.
Почему растут затраты
В компании отмечают, что повышение тарифа связано с объективным ростом основных статей расходов:
- Топливо – затраты увеличиваются на 1 601,7 млн тенге в связи с ростом объёма реализации тепловой энергии.
- Электроэнергия – расходы возрастают на 312,5 млн тенге из-за повышения тарифов со стороны поставщиков.
- Инвестиционная программа – пересмотрена в сторону увеличения на 480,3 млн тенге для реализации запланированных проектов по модернизации.
- Ремонтный фонд – дополнительно заложено 306,3 млн тенге на ремонт и поддержание оборудования и сетей.
- Налоги – сумма налоговых отчислений возрастает на 257,5 млн тенге.
В «КТЭК» подчёркивают, что без учёта этих затрат обеспечить стабильную работу системы теплоснабжения и выполнение обязательств по ремонту и обновлению инфраструктуры было бы невозможно.
Позиция Костаная по уровню тарифов
По данным предприятия, по уровню действующих тарифов на теплоснабжение ГКП «КТЭК» среди базовых предприятий регионов страны сейчас занимает 7-ю позицию, уступая таким городам, как Шымкент, Атырау, Семей, Талдыкорган, Алматы и Актобе.
Для сравнения: в августе текущего года Костанай располагался на 9-й позиции. Это означает, что с учётом последних изменений город поднялся на две строчки в рейтинге по уровню тарифа, однако, как подчёркивают в компании, остаётся в «середине списка» среди крупных региональных теплоснабжающих организаций.
