В ГКП «КТЭК» сообщили подробности формирования нового тарифа на теплоснабжение для потребителей областного центра. Согласно расчётам, в рамках утверждённого тарифа совокупные затраты предприятия увеличены на 2 383,8 млн тенге, а объём реализации тепловой энергии — на 32,2 тыс. Гкал.

Почему растут затраты

В компании отмечают, что повышение тарифа связано с объективным ростом основных статей расходов:

Топливо – затраты увеличиваются на 1 601,7 млн тенге в связи с ростом объёма реализации тепловой энергии.

– затраты увеличиваются на в связи с ростом объёма реализации тепловой энергии. Электроэнергия – расходы возрастают на 312,5 млн тенге из-за повышения тарифов со стороны поставщиков.

– расходы возрастают на из-за повышения тарифов со стороны поставщиков. Инвестиционная программа – пересмотрена в сторону увеличения на 480,3 млн тенге для реализации запланированных проектов по модернизации.

– пересмотрена в сторону увеличения на для реализации запланированных проектов по модернизации. Ремонтный фонд – дополнительно заложено 306,3 млн тенге на ремонт и поддержание оборудования и сетей.

– дополнительно заложено на ремонт и поддержание оборудования и сетей. Налоги – сумма налоговых отчислений возрастает на 257,5 млн тенге.

В «КТЭК» подчёркивают, что без учёта этих затрат обеспечить стабильную работу системы теплоснабжения и выполнение обязательств по ремонту и обновлению инфраструктуры было бы невозможно.

Позиция Костаная по уровню тарифов

По данным предприятия, по уровню действующих тарифов на теплоснабжение ГКП «КТЭК» среди базовых предприятий регионов страны сейчас занимает 7-ю позицию, уступая таким городам, как Шымкент, Атырау, Семей, Талдыкорган, Алматы и Актобе.

Для сравнения: в августе текущего года Костанай располагался на 9-й позиции. Это означает, что с учётом последних изменений город поднялся на две строчки в рейтинге по уровню тарифа, однако, как подчёркивают в компании, остаётся в «середине списка» среди крупных региональных теплоснабжающих организаций.

Запрет на снятие пенсионных на некоторые медуслуги: казахстанцы нашли новую лазейку В системе единовременных пенсионных выплат на медицинские услуги зафиксирован очередной всплеск аномального роста, передает Zakon.kz....