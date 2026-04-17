Тепло уже здесь, но ветер не даёт расслабиться — что за погода ждёт Костанай?

В Костанайская область прогнозируется переменная облачность без осадков. По данным синоптиков, в регионе сохранится тёплая и относительно спокойная погода.
По области
Ожидается юго-западный ветер скоростью 7–12 м/с. В северных и восточных районах порывы могут достигать 15–20 м/с.
Температура воздуха:
- ночью — от 0 до +5 градусов,
- днём — +15…+20 градусов,
- на востоке области — около +12 тепла.
В Костанае
В Костанай также прогнозируется переменная облачность без осадков.
Ветер юго-западный, 7–12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью — +3…+5 градусов,
- днём — +16…+18 градусов.
Синоптики отмечают, что погодные условия будут комфортными для прогулок и повседневной активности, однако жителям отдельных районов стоит учитывать усиление ветра.
