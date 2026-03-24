Тепло возвращается, но есть нюанс: прогноз погоды

В регионе прогнозируется спокойная погода без осадков. Однако на севере, юге и востоке области в утренние и ночные часы ожидается туман.

Ветер будет южный, юго-восточный, со скоростью 9–14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 0…+5 градусов, на востоке области похолодает до -8. Днём воздух прогреется до +7…+12 градусов, а 26 марта потеплеет до +10…+15.

Синоптики рекомендуют учитывать ухудшение видимости из-за тумана и соблюдать осторожность на дорогах.

