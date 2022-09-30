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Тепло возвращается. Прогноз погоды на 30 сентября-3 октября

Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием отрога Северного антициклона, с которым ожидается ясная погода без осадков.

Лишь западные, южные и юго-восточные регионы страны будут под влиянием фронтальной деятельности, с которой пройдут дожди, в горных и предгорных районах юго-востока ожидаются осадки (дождь, снег). В ночные часы на юге и юго-востоке республики ожидаются заморозки на поверхности почвы 1-3 градуса. На западе и юге страны ожидается усиление ветра.

В целом по Казахстану ожидается повышение температуры воздуха:

  • днем на западе страны основной фон 17-28 тепла, на северо-западе повышение от 5-18 до 8-23 тепла,
  • на севере от 0-8 тепла до 2-11 тепла,
  • в центре ­– 3-15 тепла, на востоке небольшое повышение от 0-8 тепла до 2-10 тепла,
  • на юге основной фон 10-22 тепла,
  • на юго-востоке от 7-13,
  • в горных районах от 2 тепла до 12-18, в горных районах до 9 тепла.
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