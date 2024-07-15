Теплокомпания незаконно требовала от жителей провести поверку счетчиков за свой счет

В Аркалыкский городской суд обратились жители Аркалыка с иском к ГКП «Аркалыкская теплоэнергетическая компания» о признании действий по требованию и возложению обязанностей на жильцов домов в части поверки и обслуживанию общедомовых приборов учета тепла незаконными. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В августе 2023 года администрация АТЭК посредством расклеивания объявлений в подъезды домов уведомила жильцов домов об истечении срока поверки общедомовых приборов учета теплоэнергии и обязала последних произвести поверку счетчиков за свой счет.

Энергопередающая организация при заявлении требования к жильцам по самостоятельной поверке ссылалась на обстоятельство произведения жильцами оплаты по приобретению и установке счетчика и возникновение, в этой связи, у них права собственности на счетчик.

Вместе с тем, как следует из обстоятельств дела, счетчики поставлены на баланс Аркалыкской ТЭК с 4 января 2018 года.

Суд признал действия ответчика незаконными, так как они противоречат требованиям пункта 25 Правил пользования тепловой энергии, утвержденных Приказом Министра энергетики РК от 18 декабря 2014 года, согласно которому содержание, техническое обслуживание и поверка приборов коммерческого учета тепловой энергии осуществляется согласно балансовой принадлежности. Учитывая балансовую принадлежность счетчиков АТЭК, поверка должна осуществляться энергопередающей организацией, но не потребителями.

Не согласившись с решением суда, энергопередающая организация обжаловало его в вышестоящий суд.

Судебной коллегии по гражданским делам Костанайского областного суда решение суда оставлено без изменения, а апелляционная жалоба АТЭК без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.