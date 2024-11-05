Долги населения Костанайской области за коммунальные услуги ежегодно растут. По сравнению с прошлым годом они увеличились на 35 миллионов тенге. Основная сумма долга за отопление. Практика прошлых лет показывает, что нарастающий размер задолженности к концу отопительного сезона обычно снижается в течение лета.

Костанайская теплоэнергетическая компания регулярно рассылает уведомления о погашении задолженности и на постоянной основе пользуется услугами судебных исполнителей. Это дает свои результаты до начала нового отопительного сезона. В КТЭКе отмечают, рост числа должников усложняет работу предприятия.

«Предприятие уже не может другим поставщикам угля, газа, либо других услуг не может оплатить. В среднем за год коммунальных услуг оказывается на 100 млрд тенге. Из них для населения оказывается порядка 36 млрд тенге. Все те средства, которые мы получаем от наших потребителей, у нас перераспределяются. В первую очередь средства идут на погашение текущей задолженности по газу, то есть с каждой 1000 тенге, мы 600 тенге отдаем за газ. А остальное распределяется на ремонтные работы, фонд оплаты труда и так далее», — отметил и.о. директора Азамат Аужанов.

Долг населения перед КТЭК сегодня составляет 970 миллионов тенге. Азамат Аужанов отмечает, что в этом году они усилили претензионную работу. С начала года нотариусами в адрес должников подано 6717 жалоб. Из них 3700 одобрены судебной коллегией, благодаря этому за свои услуги тепловики вернули 127 миллионов тенге. Бороться с должниками коммунальным предприятиям они предлагают совместно с судоисполнителями. Это чаще всего дает положительный результат. При этом в управлении отмечают, что долги имеют не только физические лица, но и юридические. Основную часть коммунальных долгов как раз таки и имеют различные предприятия.

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