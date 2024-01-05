Теплосети обяжут принимать данные поквартирных счетчиков

Комитет по регулированию естественных монополий (КРЕМ) разработал методику учета отопления, которая позволит жителям многоквартирных домов предоставлять данные с индивидуальных счетчиков в своих квартирах для выставления счетов на оплату тепла. Об этом в видеокомментарии inbusiness.kz рассказал руководитель управления регулирования в сфере электроэнергетики тарифного регулятора Рустам Кунанбаев.

«В текущем 2023 году комитетом по регулированию естественных монополий совместно с комитетом по делам строительства и ЖКХ проведена работа по разработке методики учета и режима потребления тепловой энергии в жилых и общественных зданиях. Данной методикой предусмотрено выставление счетов на оплату на услуги теплоснабжения в случае, когда у потребителя имеется общедомовой прибор учета, индивидуальный прибор учета и в случае их отсутствия. С 1 декабря 2023 года данная методика была утверждена приказом комитета по делам строительства и ЖКХ. Однако на сегодняшний день она носит рекомендательный характер и не обязательна для применения субъектами естественных монополий. В этой связи в предстоящем 2024 году комитетом по регулированию естественных монополий запланировано внесение изменений и поправок в правила формирования тарифов в части обязать субъекты естественных монополий применять данную методику», – рассказал госслужащий в предоставленном видеоролике.

По данным informburo.kz, в конце декабря депутат мажилиса Бауржан Смагулов высказал мнение, что необходимо дать возможность людям оплачивать тепло по поквартирным счетчикам, что компенсировало бы рост тарифов на отопление. До этого в Казахстане продвигалась установка общедомовых приборов учета тепловой энергии. Многие казахстанцы не осведомлены о том, что счетчики могут быть установлены и в квартирах, хотя условия в законодательстве для этого имеются.

Однако поквартирные счетчики, которые жители многоквартирных домов могут устанавливать за свой счет, столкнулись с сопротивлением теплосетей, не желающих допускать их в эксплуатацию из-за возможных потерь в начислениях. Естественные монополии аргументировали это отсутствием методики распределения небаланса между показаниями общедомового учета с суммой данных индивидуальных теплосчетчиков. Хотя поквартирный учет тепла мог бы сэкономить людям до 20% расходов на отопление. Поэтому в правила учета отпуска тепловой энергии и теплоносителя, а также в другие правовые акты, где уже прописан порядок распределения показаний общедомового теплосчетчика по квадратуре квартир и помещений необходимо внести изменения.

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