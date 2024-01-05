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Теплосети обяжут принимать данные поквартирных счетчиков

Фотография для новости Теплосети обяжут принимать данные поквартирных счетчиков

pixabay.com

Комитет по регулированию естественных монополий (КРЕМ) разработал методику учета отопления, которая позволит жителям многоквартирных домов предоставлять данные с индивидуальных счетчиков в своих квартирах для выставления счетов на оплату тепла. Об этом в видеокомментарии inbusiness.kz рассказал руководитель управления регулирования в сфере электроэнергетики тарифного регулятора Рустам Кунанбаев.

«В текущем 2023 году комитетом по регулированию естественных монополий совместно с комитетом по делам строительства и ЖКХ проведена работа по разработке методики учета и режима потребления тепловой энергии в жилых и общественных зданиях. Данной методикой предусмотрено выставление счетов на оплату на услуги теплоснабжения в случае, когда у потребителя имеется общедомовой прибор учета, индивидуальный прибор учета и в случае их отсутствия. С 1 декабря 2023 года данная методика была утверждена приказом комитета по делам строительства и ЖКХ. Однако на сегодняшний день она носит рекомендательный характер и не обязательна для применения субъектами естественных монополий. В этой связи в предстоящем 2024 году комитетом по регулированию естественных монополий запланировано внесение изменений и поправок в правила формирования тарифов в части обязать субъекты естественных монополий применять данную методику», – рассказал госслужащий в предоставленном видеоролике.

По данным informburo.kz, в конце декабря депутат мажилиса Бауржан Смагулов высказал мнение, что необходимо дать возможность людям оплачивать тепло по поквартирным счетчикам, что компенсировало бы рост тарифов на отопление. До этого в Казахстане продвигалась установка общедомовых приборов учета тепловой энергии. Многие казахстанцы не осведомлены о том, что счетчики могут быть установлены и в квартирах, хотя условия в законодательстве для этого имеются.

Однако поквартирные счетчики, которые жители многоквартирных домов могут устанавливать за свой счет, столкнулись с сопротивлением теплосетей, не желающих допускать их в эксплуатацию из-за возможных потерь в начислениях. Естественные монополии аргументировали это отсутствием методики распределения небаланса между показаниями общедомового учета с суммой данных индивидуальных теплосчетчиков. Хотя поквартирный учет тепла мог бы сэкономить людям до 20% расходов на отопление. Поэтому в правила учета отпуска тепловой энергии и теплоносителя, а также в другие правовые акты, где уже прописан порядок распределения показаний общедомового теплосчетчика по квадратуре квартир и помещений необходимо внести изменения.

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