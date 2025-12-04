Теплосети Рудного включены в план приватизации. Их выставили на торги. Таким образом, они снова могут попасть в руки частника. Хотя сама продажа не является решённым вопросом и, согласно документам, может быть осуществлена до 2030 года.

Директор ТОО «Рудненские тепловые сети» Олег Абылкаиров напомнил, что компания стала госпредприятием всего пять лет назад — до этого, с 1990-х, находилась в собственности АО «ССГПО». По его словам, именно государственный статус позволил ускорить обновление инфраструктуры после техногенной ЧС, объявленной в феврале 2023 года из-за высокой изношенности тепловых, водопроводных и канализационных сетей.

«Частным предприятиям в коммунальной сфере очень тяжело освоиться. И дело даже не в том, что частник не хочет вкладывать деньги да, просто в тарифе те затраты на ремонты, которые закладываются, они мизерные. Этих денег недостаточно. А, частник, если это будет частник, вкладывать затраты, которые не вложены в тариф, не окупаются, ну какому частнику это нужно?», — отметил Абылкаиров.

Он подчеркнул, что появление предприятия в перечне приватизации не гарантирует сделки: «Сейчас вышло постановление правительства о разработке методики отбора объектов и самого механизма. Рассчитываем на обсуждение вопроса с нами и с руководством города».

По мнению директора, нахождение коммунального предприятия в госсобственности позволяет получать бюджетную поддержку без давления на тарифы для населения, тогда как частному владельцу пришлось бы закрывать дефицит собственными средствами.

После аварии на магистральном трубопроводе по улице Горняков в 2023 году, когда без тепла остались более 130 домов, был подготовлен план модернизации. «На тот момент общий износ сетей составлял 71%. Сейчас — 54,8%», — сообщил Абылкаиров.

За два последних года капитально отремонтированы и реконструированы 30 км магистральных и внутриквартальных сетей. В активе предприятия — 182,8 км теплотрасс, одна ТЭЦ и пять насосных станций. «Мы ожидаем поддержку акимата области на ремонт квартальных сетей в частном секторе. Из 44 км за два года обновили 13 км, но проблемных участков ещё много», — добавил он.

Сметы на 2026 год уже готовятся: минимум запланирован ремонт не менее 3 км сетей, при экономии средств объём могут увеличить ещё на 1–2 км. Решение о возможной приватизации, отмечают в компании, должно учитывать интересы горожан и стабильность тарифов, особенно в отопительный сезон.