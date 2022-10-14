Теплу конец. Прогноз погоды на 15-17 октября

Фото ALAU.KZ
С влиянием ложбины циклона и прохождением атмосферных фронтов, в выходные дни на большей части страны пройдут дожди.
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В северных регионах осадки в виде дождя и снега. Затем, с вторжением антициклона из районов Атлантики, ожидается постепенное понижение температуры воздуха и к началу новой недели прекращение осадков. На юго-восток страны атмосферные фронты принесут дожди лишь к концу этой недели. По республике ожидаются усиление ветра, на востоке, севере, западе страны – туманы, на севере – гололед.
Температуры воздуха:
- на западе Казахстана ночью понижение до 3 мороза-10 тепла, днем воздух прогреется до 8-15, на юго-западе 20 тепла;
- на севере, в центре страны понижение в ночные часы до 3 мороза-8 тепла, днем до 5-14 тепла;
- на востоке основной фон ночью 5 мороза-8 тепла, днем понижение до 10-21 тепла;
- на юге республики понизится ночью до 0-11 тепла, днем до 15-23 тепла;
- на юго-востоке ночью основной фон 3-12 тепла, в горных районах 5 мороза-3 тепла, днем понижение до 7-20 тепла.
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