Теплу конец. Прогноз погоды на 15-17 октября

С влиянием ложбины циклона и прохождением атмосферных фронтов, в выходные дни на большей части страны пройдут дожди.

В северных регионах осадки в виде дождя и снега. Затем, с вторжением антициклона из районов Атлантики, ожидается постепенное понижение температуры воздуха и к началу новой недели прекращение осадков. На юго-восток страны атмосферные фронты принесут дожди лишь к концу этой недели. По республике ожидаются усиление ветра, на востоке, севере, западе страны – туманы, на севере – гололед.

Температуры воздуха:

на западе Казахстана ночью понижение до 3 мороза-10 тепла, днем воздух прогреется до 8-15, на юго-западе 20 тепла;

на севере, в центре страны понижение в ночные часы до 3 мороза-8 тепла, днем до 5-14 тепла;

на востоке основной фон ночью 5 мороза-8 тепла, днем понижение до 10-21 тепла;

на юге республики понизится ночью до 0-11 тепла, днем до 15-23 тепла;

на юго-востоке ночью основной фон 3-12 тепла, в горных районах 5 мороза-3 тепла, днем понижение до 7-20 тепла.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.