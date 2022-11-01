Теплые, большие и чистые. Именно такими хотят видеть костанайцы новые остановки в городе

В социальных сетях люди активно обсуждают новость о том, что в областном центре намерены установить 100 новых остановочных павильонов.

Жители города не одобряют те конструкции, которые появились в Костанае в последние годы, поскольку, по их словам, они не защищают ни от осадков, ни от ветра. В городском акимате не сообщают, какого вида павильоны появятся на остановках, но отметили, что до конца ноября их уже установят.

В социальных сетях, с конца прошлой недели бурно обсуждают установку новых остановочных павильонов в городе. Информацию об их установке сообщил отдел жилищно-коммунального хозяйства Костаная на своей странице в инстаграм, получив сразу массу комментариев. Как рассказали в городском акимате, к их установке пока еще не приступили, 30 первых павильонов установят до конца недели. Тем временем, костанайцы опасаются, что новые остановки будут такими же стеклянными и облегченными, которые устанавливали в 2016-м году. Мы решили проехать по городу, в живую узнать у костанайцев их мнение по поводу установки павильонов.

«Было бы еще хорошо, если бы они были теплые. Тем более, в такую погоду. Хорошо относимся к этому, положительно»,- говорит жительница города.

«Надо, чтобы они были закрытые и хорошие. Ну не нужны такие маленькие, в которых два человека и все»,-говорит костанаец.

«Я не думаю, что прозрачные, которые сейчас стоят. Хочется теплее, чтобы не так сильно продувало. Пусть устанавливают, впереди зима. Все будут замерзать»,- отмечает женщина.

«Хочется, чтобы от ветра немного и от дождя закрывали. Разумеется, не совсем теплые. Но, утепленные, чтобы можно было спрятаться пока ждешь автобус».

Отдел ЖКХ города уже заключил договор с Алматинскойй фирмой на установку ста новых остановочных павильонов. Их будут устанавливать поэтапно до конца ноября. Какими они будут, еще неизвестно, остается ждать, чтобы узнать будут ли они соответствовать ожиданиям костанайцев.

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