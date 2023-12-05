Теплые остановки в Костанае могут так и не заработать до конца года

О том, что городу нужны теплые остановки, начали говорить еще в прошлом году. К их установке приступили в конце лета, и должны были завершить к октябрю. На дворе декабрь, а остановки, все еще не работают.

Всего их в городе установили 11. Места для них выбирали самые оживленные, там, где обычно большое скопление людей. Срок установки остановок сдвигался уже неоднократно. Сами павильоны стоят, однако двери заперты. На остановках наклейка, предупреждающая о видеонаблюдении, также висит карта маршрутов. Спрятаться в теплых остановках в непогоду было бы очень удобно, но в этом году это может и не произойти.

«На сегодняшний день затягиваются сроки сдачи объекта в эксплуатацию, в связи с затянувшимися поставками оборудования внутри теплых остановок: кондиционеры, тепловые завесы, парокапельные обогреватели. На сегодняшний день подрядчиком выполнены все работы, отделом ЖКХ ведутся работы по проверке, и приемке объекта в эксплуатацию», — говорит заведующий сектором отдела ЖКХ Костаная Нурдаулет Бейсенов.

На вопрос: «заработают ли остановки в этом году?», в отделе ЖКХ конкретного ответа не дали. Нурдаулет Бейсенов отметил, что все зависит от процесса приемки и передачи объектов. Но сегодня остановки все еще не подключены к элетросетям. Успеют ли до конца года провести эти работы, Нурдаулет Бейсенов тоже не берется оценивать. Но отметил, что если будут выявлены какие-то недоделки, то в рамках гарантийных обязательств подрядчик будет исправлять их за свой счет.

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