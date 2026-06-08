Термопластик вместо краски: как обновляют разметку на улицах Костаная

В Костанае продолжаются работы по обновлению дорожной разметки. Чтобы не создавать дополнительных заторов на дорогах с интенсивным движением, основные работы подрядные организации выполняют в вечернее и ночное время.
Как отмечают в отделе ЖКХ, хорошо заметная дорожная разметка напрямую влияет на безопасность движения и помогает снизить риск дорожно-транспортных происшествий. Поэтому обновление линий и обозначений на дорогах проводится дважды в год.
Разметкой занимаются шесть подрядчиков
В этом году к работам привлечены сразу шесть подрядных организаций.
«Это компании, которые из года в год обслуживают город: «Таза жол», «ДК Мақсат», «АбЗ+», «Капитал Гроуп Союз», «Конгломерат», а также компания «СТА», которая обслуживает поселки», — рассказал заведующий сектором благоустройства и озеленения отдела ЖКХ акимата Костаная Станислав Лобанский.
По его словам, на выполнение работ в 2026 году выделено около 300 миллионов тенге.
Центральные улицы размечают термопластиком
Для нанесения разметки используются восемь единиц специализированной техники и шесть ручных устройств. Последние применяются на пешеходных переходах и велосипедных дорожках.
Разметку наносят как краской, так и термопластиком. Последний считается более долговечным материалом и лучше сохраняет видимость.
«Термопластик дороже краски, поэтому принято решение использовать его на улицах первой категории — магистральных и центральных дорогах. Это проспект Абая, проспект Тәуелсіздік и другие основные улицы города», — отметил Станислав Лобанский.
Кроме того, гарантийный срок такой разметки значительно выше, поэтому повторного обновления в течение сезона не потребуется.
Работы завершены на 70 процентов
На сроки выполнения работ влияет погода и проведение дорожного ремонта. Например, нанесение разметки временно отложено на отдельных участках улицы Тәуелсіздік, где продолжается обновление дорожного полотна.
Вместе с тем уже выполнены работы на улицах Аль-Фараби, Баймагамбетова, Каирбекова, Маяковского и ряде других участков, где ремонт дорог не проводится.
По данным отдела ЖКХ, на сегодняшний день выполнено около 70 процентов от общего объема работ. Полностью завершить обновление дорожной разметки в Костанае планируют к середине июня.
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