Термопластик вместо краски: как обновляют разметку на улицах Костаная





В Костанае продолжаются работы по обновлению дорожной разметки. Чтобы не создавать дополнительных заторов на дорогах с интенсивным движением, основные работы подрядные организации выполняют в вечернее и ночное время.

Как отмечают в отделе ЖКХ, хорошо заметная дорожная разметка напрямую влияет на безопасность движения и помогает снизить риск дорожно-транспортных происшествий. Поэтому обновление линий и обозначений на дорогах проводится дважды в год.

Разметкой занимаются шесть подрядчиков

В этом году к работам привлечены сразу шесть подрядных организаций.

«Это компании, которые из года в год обслуживают город: «Таза жол», «ДК Мақсат», «АбЗ+», «Капитал Гроуп Союз», «Конгломерат», а также компания «СТА», которая обслуживает поселки», — рассказал заведующий сектором благоустройства и озеленения отдела ЖКХ акимата Костаная Станислав Лобанский.

По его словам, на выполнение работ в 2026 году выделено около 300 миллионов тенге.

Центральные улицы размечают термопластиком

Для нанесения разметки используются восемь единиц специализированной техники и шесть ручных устройств. Последние применяются на пешеходных переходах и велосипедных дорожках.

Разметку наносят как краской, так и термопластиком. Последний считается более долговечным материалом и лучше сохраняет видимость.

«Термопластик дороже краски, поэтому принято решение использовать его на улицах первой категории — магистральных и центральных дорогах. Это проспект Абая, проспект Тәуелсіздік и другие основные улицы города», — отметил Станислав Лобанский.

Кроме того, гарантийный срок такой разметки значительно выше, поэтому повторного обновления в течение сезона не потребуется.

Работы завершены на 70 процентов

На сроки выполнения работ влияет погода и проведение дорожного ремонта. Например, нанесение разметки временно отложено на отдельных участках улицы Тәуелсіздік, где продолжается обновление дорожного полотна.

Вместе с тем уже выполнены работы на улицах Аль-Фараби, Баймагамбетова, Каирбекова, Маяковского и ряде других участков, где ремонт дорог не проводится.

По данным отдела ЖКХ, на сегодняшний день выполнено около 70 процентов от общего объема работ. Полностью завершить обновление дорожной разметки в Костанае планируют к середине июня.

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