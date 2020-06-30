Тесты на коронавирус будут делать в каретах скорой помощи

Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что бригадами скорой помощи будет организован забор тестов на вызовах, передает Tengrinews.kz.

«Актуальный вопрос для населения — это тестирование на коронавирус. Сегодня на рынке несколько диагностических тестов, в том числе от отечественных производителей. Правительством выделен почти миллиард тенге на закуп 1,2 миллиона тестов. Запас этот будет постоянно поддерживаться, и тесты поступят в ближайшее время», — пообещал министр на брифинге СЦК.

По его словам, в Казахстане сегодня функционирует 46 диагностических лабораторий, только в Нур-Султане их пропускная способность — 10 тысяч тестов в день.

«Планируется дополнительно закупить 20 ПЦР-анализаторов до конца августа. Это позволит в 2,5 раза повысить пропускную мощность в Наццентре экспертизы и увеличить охват населения тестированием на COVID-19.

Бригадами скорой помощи будет организован забор тестов на вызовах. В каждом регионе планируется определить требования по охвату населения тестированием на коронавирус в зависимости от эпидситуации», — добавил он.

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