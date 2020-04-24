Тесты на коронавирус со следующей недели начнут проводить в лаборатории костанайского госуниверситета

Уже со следующей недели тесты на коронавирус начнут проводить в лаборатории костанайского госуниверситета. Там планируется исследовать 90 биоматериалов потенциальных носителей вируса в смену. Власти области уже пообещали обеспечить сотрудников всеми необходимыми средствами защиты, а также специальными тест-системами, передает alau.kz

В начале недели стало известно, что проводить исследование на коронавирус намерены в научно-инновационном центре при костанайском госуниверситете. Но власти области решили сначала удостовериться в том, сможет ли выполнить такой объем работы эта лаборатория. Ведь необходимо дорогостоящее оборудование, наличие кадров.

«Наша лаборатория, прежде чем мы согласились участвовать, прошла обследование, как раз на предмет соответствия всем этим критериям. И уже отмечено, что лаборатория соответствует, и мы будем участвовать в этой диагностике», — рассказала ректор КГУ им.А.Байтурсынова Алма Дощанова.

Несколько дней костанайские ученые тестировали свои возможности, работая с биоматериалами. И уже со следующей недели они планируют приступить к полноценной работе по диагностике инфекции.

«С начала новой недели уже перейдут непосредственно к процедурам анализа. Что касается проб они будут поступать со всей области. Не только по городу. Речь идет конкретно о научно-исследовательском институте прикладной биотехнологии. Это лаборатория молекулярно-генетических исследований», — пояснила Алма Дощанова.

Здесь планируют удвоить количество ежемесячно проводимых в области тестов на COVID-19. Акиматом Костанайской области, было решено предоставить лаборатории при КГУ специализированные средства индивидуальной защиты: двухслойные костюмы, маски, респираторы, защитные очки, перчатки, бахилы. А также обязать сотрудников, перед началом работ измерять температуру тела. Диагностировать вирус будут с помощью тест-систем китайского производителя (BGI group). Алма Дощанова отметила, что при постоянном снабжении диагностическими тест-системами, расходными материалами и средствами защиты, лаборатория готова обрабатывать 90 проб за смену. До этого в регионе с биоматериалами потенциальных носителей вируса работала лишь лаборатория Национального центра экспертизы. За сутки приходилось делать больше сотни анализов, нагрузка на центр была очень большая. Специалистам приходилось работать посменно, круглосуточно.

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