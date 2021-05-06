Ерсаин Бекишев — Память о Великой Отечественной войне

Мой прадедушка Бекишев Ерсаин Баймаганбетович родился 1 января 1926 года в Костанайской области, умер 4 октября 1995 года. Участвовал в Великой Отечественной войне в период с 15 февраля 1945 года по 9 мая 1945 года в должности стрелка 303 стрелкового Гданьского Краснознаменного ордена Суворова полка 69-ой стрелковой дивизии, а также являлся сапером-подрывником 1-го разряда.

Молодым пареньком, освобождая страны западной Европы, пешком прошагал дорогами войны до Берлина.

Был награжден орденом Отечественной войны, медалью «За взятие Берлина», «За отвагу», имел нагрудные знаки «Отличный пулеметчик», «Гвардия» и множество памятных медалей и благодарственных писем.

В мирное время работал кузнецом, лесником и плотником, поднимал народное хозяйство в родном совхозе «Тенизовский» Мендыкаринского района Костанайской области. У односельчан пользовался уважением. Вырастил и воспитал 5 детей.

Мы гордимся своим прадедом и помним, какою ценой завоёвана Победа.

Светлая память воинам-освободителям от фашистской чумы ХХ века. Пусть всегда будет Мир на планете, и радуются дети!

Байгазин Шахнур, 7 лет, ученик 1 класса школы №19 г. Костанай

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