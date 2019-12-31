По мере вовлечения людей в Глобальную сеть у многих потребителей исчезла необходимость делать закупки в одном месте – они получили возможность оформлять заказы в интернет-магазинах. Оказалось, что это не только удобнее, но и выгоднее.The Froot— это большой сайт с множеством категорий, среди товаров есть канцелярские товары, телефоны, компьютеры, авто-, детские товары, техника для дома, мебель, одежда.

Онлайн-маркеты составили серьезную конкуренцию классическим магазинам

Потребители всегда выбирают тот способ покупки, который для них наиболее выгоден и комфортен. Было время, когда на рынке приоритет получили крупные маркеты, в которых можно было приобрести все необходимое – от продуктов питания до бытовой химии и техники. Отдельной категорией выделились строительные гипермаркеты, но и в них были разделы со средствами гигиены, детскими игрушками, парфюмерией, канцелярией. По мере вовлечения людей в Глобальную сеть у многих потребителей исчезла необходимость делать закупки в одном месте – они получили возможность оформлять заказы в интернет-магазинах. Оказалось, что это не только удобнее, но и выгоднее.

Однако прогресс требовал еще большего усовершенствования сферы обслуживания, поэтому тематические интернет-магазины стали либо объединяться, либо искать представительства на сайтах-генераторах. Также получили огромную популярность виртуальные маркеты. Для примера можно привести The Froot, это большой сайт с множеством категорий, среди товаров есть канцелярские товары, телефоны, компьютеры, авто-, детские товары, техника для дома, мебель, одежда и т. д.

Почему покупать в интернет-маркетах выгоднее

Продавец имеет возможность предложить минимальные цены на качественные товары.

Экономия на складских и торговых помещениях

Это достигается за счет того, что складские помещения располагаются в менее престижных районах, соответственно, не требуют большой платы за аренду и обслуживания. Кроме того, экономия объясняется минимальным штатом сотрудников и отсутствием торговых залов, которые необходимо содержать в хорошем состоянии, украшать, убирать, модернизировать.

Закупки производятся по оптовым ценам

Благодаря тому, что продавец закупает товары большими партиями, производители отпускают их по оптовым ценам. Онлайн-магазин может использовать разницу в ценах, чтобы привлечь покупателей.

Онлайн-маркеты разрабатывают программы лояльности

Современные интернет-маркеты активно осваивают программы лояльности, благодаря которым постоянные или первичные покупатели получают дополнительные скидки. В приведенном выше для примера The Froot покупатели могут использовать бонусы и кэшбек, чтобы уменьшить свои расходы. Для расчетов предлагаются несколько способов – от перечисления с банковской карты до перевода с электронных кошельков типа QIWI. Платежи надежно защищены, большинство маркетов предлагают выгодные кредиты на дорогостоящие товары.

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