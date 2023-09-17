«Тихая охота»: Нашествие грибов, или Как костанайцы стараются заработать на дарах природы

Такого огромного количества грибов по всей области даже заядлые грибники не припомнят. В 2021 и 2022 годах их не было из-за малого количества осадков. Зато с августа этого года регион заливают дожди, после которых появилось множество видов грибов. Что собирают костанайцы в лесах и по какой цене продают, узнал корреспондент inbusiness.kz.

Любовь к «тихой охоте» по наследству

На «тихую охоту» в этом году из жителей региона не ездил только ленивый или совсем не разбирающийся в грибах. Как говорят грибники со стажем, в последний месяц в лесах наблюдается большое разнообразие. Много подберезовиков, подосиновиков, рыжиков, коровников, маслят, волнушек и других видов. У жителя Костаная Анатолия Федоровича за плечами уже более 50 лет грибного «стажа». Еще с детства отец брал их с братьями в лес, рассказывал, какие грибы съедобные, а какие лучше не трогать.

«Мой отец всегда солил только белые грузди. Раньше их было много в лесах, а в последние лет десять я их не встречал. Но в этом году на удивление много белых и черных груздей. Сначала «тихой охотой» увлек своих детей, а теперь и внуков. Теперь и самый младший, пятилетний Федор, с удовольствием ездит в лес, ищет и запоминает. Делаем домашние заготовки: жарим, солим, маринуем», – рассказал грибник.

Как признался собеседник, поездка за грибами – это возможность не только собрать дары природы, но и побыть вместе с семьей, подышать свежим воздухом и психологически отдохнуть. Согласна с дедом и его внучка Таисия, которая во время последней поездки всего за 20 минут насобирала 10-литровое ведро подберезовиков.

«Это такой азарт, когда находишь один гриб, потом другой. А вот коровники и волнушки растут семейками, и в одном месте можно сразу и полведра набрать», – добавила Таисия.

Без грибов остался только ленивый

Сейчас в лесах можно встретить немало новичков, которые раньше покупали грибы, а теперь решили и сами заняться «тихой охотой». Один из них – Азамат Иманов, который приехал в лес вместе со своей семьей.

«Последний раз ходил по грибы в детстве. Уже и толком не помню, какие съедобные. В нашей семье все любят грибы, но раньше мы покупали. Сейчас говорят, что в лесах их много, вот и решили сами пособирать. Хорошо, что встретили опытного грибника. Я даже сфотографировал его «улов», чтобы набрать съедобных», – отметил мужчина.

Знания о грибах в семье костанайца Романа Арефьева передаются уже несколько поколений. Сейчас он солит грибы только по рецепту своей мамы, который передала ее мать.

«Мы ездим за грибами каждый год, но в последние два года их практически не было. Если засолишь пару банок, то уже была радость. В этом году заготовил порядка 20 банок только белых груздей. Они, на мой взгляд, одни из самых вкусных. За месяц уже сам съел, наверное, целое ведро. Еще один раз можно съездить, и на всю зиму запасов хватит», – поделился костанаец.

На любой вкус и карман

Костанайцы, не имеющие времени на поездки в лес, или те, кто не любит собирать грибы, могут легко купить свежесобранные дары леса или уже соленые или маринованные. На одном из популярных сайтов нашлось более 100 объявлений о продаже свежих грибов. Их авторы предлагают от 1 тыс до 5 тыс. тенге за ведро в зависимости от объема и вида грибов. К примеру, купить 5-литровое ведро подберезовиков можно от 1 тыс. тенге, маслят и коровников – по 2 тыс. тенге, дороже грузди – от 3 тыс. до 5 тыс. тенге за 12-литровое ведро.

«Грибы свежие. Сбор каждый день. В наличии и под заказ. Ведро 12 литров. Грузди отборные – 5 тыс. тенге, средние – 4 тыс., а также маслята – по 3,5 тыс. и коровники – 4 тыс. тенге. Имеются и маринованные грибы. Доставка по городу, от двух ведер бесплатно», – отметил один из авторов объявлений.

Для тех, кто не хочет тратить время на чистку и обработку грибов, на сайте предлагают соленые и маринованные в литровых, двух- и трехлитровых банках. За литровую банку груздей просят 3 тыс. тенге, маслят – 2,5 тыс. тенге, за белые – 1,5 тыс. тенге.

«Не знаешь – не бери»

Такого принципа во время поездок в лес рекомендует придерживаться биолог, научный сотрудник Костанайского областного историко-краеведческого музея Андрей Андрюшенко.

«В этом году из-за обильных дождей в лесах можно встретить огромное количество грибов разных видов. Но если человек с полной уверенностью не знает, что за гриб перед ним, то здесь должно действовать такое правило: «Не знаешь – не трогай». Из-за изменения климата некоторые опасные грибы меняются, к примеру, бледная поганка «прикидывается» сыроежкой, поменяв цвет шляпки на коричневый. Поэтому, собирая грибы, нужно быть очень внимательным, даже один ядовитый гриб, попавший в ведро со съедобными, может сделать их опасными», – пояснил биолог.

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