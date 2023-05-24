TikTok, WhatsApp, Instagram. Детям ограничат доступ к соцсетям в Казахстане

В Казахстане планируют принять меры по ограничению регистрации несовершеннолетних на платформах TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, «ВКонтакте» без разрешения родителей или законных представителей.

Проект постановления правительства появился на сайте «Открытые НПА», передает корреспондент Tengrinews.kz.

Правительство Казахстана постановило утвердить комплексный план по защите детей от насилия и обеспечению их прав и благополучия на 2023-2025 годы «Бала қорғау».

Цель плана — создание системы по обеспечению безопасности детей, оказанию своевременной квалифицированной помощи детям, а также принятие комплекса дополнительных мер, направленных на предупреждение насилия в отношении детей на 2023-2025 годы.

В случае принятия проекта введение мер по ограничению регистрации несовершеннолетних без разрешения законных представителей на платформах Instagram, Facebook, WhatsApp, «ВКонтакте» запланировано на первый квартал 2025 года. За это будут отвечать министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, информации и общественного развития развития, а также Министерство образования.

В целом комплексный план состоит из 4 разделов.

«Реализация права детей на защиту от насилия и жестокого обращения с ними». «Реализация права обучающихся на педагогическую поддержку, профилактика и коррекция суицидального и аутоагрессивного поведения детей». «Повышение уровня благополучия казахстанских детей, взаимодействие государства и общества в сфере охраны прав детей». «Информационное сопровождение».

Документ размещен для публичного обсуждения до 6 июня.

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