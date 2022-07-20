Тина, камыш и мусор — это первое, что видят костанайцы, приходя на городской пляж

В знойные дни многие жители города предпочитают спасаться от жары именно там, но назвать приятным и безопасным отдых на пляже не могут. Чтобы искупаться в воде, отдыхающим сначала надо убрать территорию.

Купальный сезон костанайцы начали еще в мае, в жаркие дни охладиться в Тоболе появляется все больше желающих. Но не всегда этот отдых можно назвать приятным. Местные жители возмущены состоянием городского пляжа. Наталья Кощеева второй раз за сезон приезжает на пляж, но купаться, признается женщина желания нет. Все дело в том, что территория пляжа в мусоре и, чтобы найти себе место, тут надо сначала убрать бутылки, пакеты, траву, а чтобы искупаться — собрать мусор еще и возле берега.

«Состояние пляжа находится в ужасном положении. Обидно за наш народ, за наше подрастающее поколение. Тут прям свалка. Утро у людей начинается с того, что они вытаскивают горы мусора отсюда. Тут горы мусора. Нет ни телефона ответственных за пляж. Возмущает конечно, состояние пляжа городского. И не безопасно плавать. Тут трава, там трава. А здесь мусорная свалка»,- говорит жительница Костаная Наталья Кощеева.

Сами отдыхающие рассказывают, что не видели на территории пляжа никаких коммунальных служб. Чтобы купание было менее опасным, они сами убирают тину, очищают все самостоятельно. В целом территория пляжа выглядит неухоженной, и это при том, что в городе всего один коммунальный пляж — центральный, и он находится в ведении местного исполнительного органа.

«Как бы некрасивая картина. И вообще бесхозяйственность конечно и бесконтрольность. Надо, чтобы контроль был за городским пляжем. Просим властей обратить внимание на городской пляж. Детей некуда вывести погулять, им негде закаляться, и негде набираться иммунитета перед осенью. Просим, обратите внимание»,- возмущена Наталья Кощеева.

«Сегодня пришел, плаваю, а неудобно там тина везде. Я в спортивном стиле плыву, и раз тина мешает. Неприятно, если вот задумается тот, кто все это охраняет проследили бы за чистотой. Раньше было намного чище»,- отметил житель Костаная Арман Бекташев.

В пресс-службе акима Костаная нам сказали, что организации, которая бы наводила порядок на территории городского пляжа сейчас нет. Но, заверяют в акимате, они занимаются этим вопросом, и постараются в скором времени найти обслуживающую организацию. Только когда это будет — неизвестно. Напомним, что это не первый случай, когда в городе не определены подрядчики для уборки некоторых территорий, так и городское кладбище в районе Аэропорта тоже остается без обслуживающей организации.

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