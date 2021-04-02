Типы и особенности современных мониторов: какой вариант выбрать

Планируя покупку настольного ПК, одно из первого, на что обращает внимание пользователь — экран. Сегодня потребителям предлагается большой выбор моделей с широким диапазоном цен. Чтобы выбрать хорошую модель важно учитывать ее предназначение. По выгодной цене можно монитор купить в moon.kz (https://moon.kz/monitory/) через интрнет-магазин или посетив офлайн-локацию компании. Магазин компьютерной техники и комплектующих предлагает купить товары с доставкой в Алматы, Астану и другие города в Казахстане.

Основные типы современных экранов: различия и особенности

Мониторы с жидкокристаллической матрицей получили самое широкое распространение. Они бывают нескольких видов. Недорогие экраны базируются на технологии LCD. В них используется светодиодная подсветка. Здесь ограничен контроль по уровню яркости. Контраст между белым и черным цветами имеет соотношение максимум 1000:1.

Более продвинутыми считаются мониторы OLED. Их особенность заключается в том, что пиксели светятся самостоятельно, а не от подсветки. Эта технология делает черный цвет действительно глубоким. Благодаря большому размеру пикселей увеличено разрешение и улучшено качество изображения.

Экраны TFT очень схожи по характеристикам с обычными ЖК. Они оснащаются активной матрицей на тонкопленочных транзисторах. В этой группе есть несколько подвидов мониторов, различающихся продолжительностью отклика, углом обзора, точностью передачи цвета. Поэтому при выборе нужно учитывать не только тип, но и технические характеристики. К общим преимуществам ЖК-экранов можно отнести:

низкое потребление энергии;

экологическую безопасность;

способность противостоять вибрациям, отрицательным температурам;

большое разнообразие моделей по параметру толщины.

Плазменные мониторы менее распространены. Они встречаются в продаже очень редко. Эту технологию используют для создания экранов с большой диагональю. Очевидно, что цены на них достаточно высоки. Толщина дисплея редко превышает 10 см. Он будет иметь широкие углы обзора, отличный контраст изображения, высочайшую мощность. Средний срок службы такого решения составляет 10 лет.

Как выбрать монитор для ПК: основные моменты

Один из основных показателей выбора экрана — разрешение. Он определяет четкость картинки. Чем больше пикселей, тем лучше изображение, но соответственно и выше цена. Подбирать дисплей нужно исходя из предназначения. Минимальное стандартное разрешение 1920х1080 точек подойдет для просмотра фильмов, интернет-серфинга, работы с приложениями и даже игр. Если есть возможность, можно купить монитор 2560х1080, 3440х1440, 3840х1600 пикселей.

Размер диагонали — еще один важный параметр. Для учебы и работы будет достаточно 19–22 дюйма. Чтобы обеспечить комфортный просмотр фильмов, необходимо покупать дисплей с диагональю от 23–26 дюймов. Для игр и работы с графикой лучше выбрать вариант 27+.

Интерфейсы на дисплее играют немаловажную роль при универсальном использовании и для геймеров. Чем их больше, тем шире возможности подключения. Основные разъемы, которые должны быть: VGA, DVI, HDMI, DP.

Если следовать тенденциям, лучше всего выбрать экран с низким показателем отклика и высоким уровнем цветопередачи. Если бюджет ограничен, лучше обойтись LED-дисплеем. Для тех, кто готов вложиться в технику, доступны OLED-экраны, признанные настоящими фаворитами современного рынка. Разрешение FullHD сделает комфортным просмотр видео, но наибольшие перспективы открывает 4К.

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