Тяжелое состояние костанайского призывника: эксперт высказалась о причинах

«Состояние пациента тяжелое, обусловленное явлениями мультивоспалительного синдрома, то есть это поражение, воспаление одновременно нескольких систем организма, а также дыхательной недостаточностью, неврологическим дефицитом. Имеется незначительная положительная динамика по состоянию и по показателям клинико-лабораторных данных», — рассказала Айгерим Сеитова.

Доктор отмечает, что точную причину воспаления легких у пациента назвать сложно, однако, по ее мнению, маловероятно, что вызвать его могла механическая травма.

«Что такое травматические повреждение легких? Это повреждения, вызванные внезапным воздействием внешних механических факторов, которые приводят к анатомо-физиологическим изменениям, сопровождающиеся общей и местной реакциями организма. В процессе этого развивается гемоторакс, это патология, выраженная скоплением крови в плевральной полости. У пациента нет вышеуказанных признаков и диагностических данных за гемоторакс. Что, на мой взгляд, исключает развитие пневмонии, полученной вследствие какой-либо механической травмы», — сказала Айгерим Сеитова.

Специалист подчеркнула, что пациент получает всестороннее лечение, его состояние ежедневно отлеживается по всем параметрам.

«По лечению солдата оказывают содействие компетентные специалисты разного профиля. В том числе со стороны привлечены эксперты отечественного здравоохранения с большим международным опытом. К примеру, главный внештатный реаниматолог страны Тимур Капышев, президент Ассоциации реаниматологов и анестезиологов Ергали Миербеков, тромбокардиолог Ахметжан Сугралиев и многие другие ведущие специалисты. Ежедневно ведутся консилиумы с главными штатными, внештатными врачами, с профессорами», — говорит врач.

На вопрос корреспондента о том, нужно ли транспортировать пациента в зарубежную клинику для получения лечения, Сеитова ответила, что наши врачи ничем не уступают зарубежным коллегам и протокол лечения пневмонии или ряда других заболеваний по всему миру идентичный.

«По поводу перевода или лечения за границей, по моему мнению, в таком состоянии пациента лучше не транспортировать, это может только ухудшить его состояние. Я консультировалась с опытными коллегами из Южной Кореи и Турции. Они придерживаются такого же мнения, что в таком состоянии пациента транспортировать нельзя. Пациент показывает позитивную динамику, но делать какие-либо прогнозы еще рано, пневмония — очень коварное заболевание», — заключила специалист.

Напомним, 24 июня Нұржігіт Әбділпатта вышел из комы, в которой пробыл больше двух недель. Врачи рассказали о его состоянии.

Ранее в соцсети появилось видеообращение казахстанки, которая сообщила, что ее единственный 19-летний сын находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Родители военнослужащего утверждают, что их сын подвергся физическому насилию во время прохождения воинской службы в Жамбылской области.