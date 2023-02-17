Тяжкое преступление 12-летней давности раскрыли полицейские в Костанайской области

Костанайские полицейские раскрыли несколько тяжких, ранее совершенных преступлений.
- Отмена уроков, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Среди раскрытых преступление, произошедшее 12 лет назад. Оно долгое время оставалось нераскрытым, так как оперативно установить подозреваемого, не удалось.
Это дерзкое разбойное нападение произошло в Житикаре. Неизвестный, проникнув в один из частных домов начал угрожать его хозяйке обрезом охотничьего ружья, для убедительности он два раза выстрелил в потолок. Но хозяйка, оказав сопротивление, застала разбойника врасплох и он, испугавшись — убежал.
Подозреваемого установили в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался ранее судимый 64-летний житель Костаная.
Полицейские задержали и подозреваемого в разбойном нападении в городе Аркалыке.
23 января нынешнего года мужчина, угрожая ножом, кассиру микрокредитной организации, завладел деньгами в общей сумме 29 тыс. тенге
Полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий в городе Аркалыке задержали 34-летний ранее судимого местного жителя, который не имел постоянного места работы. В ходе обыска у подозреваемого был найден нож. Потерпевшие и свидетели опознали в нем нападавшего.
Полицейские также задержали подозреваемых, совершивших разбойное нападение на пожилого жителя села Мичурино, Костанайского района.
29 декабря прошлого года двое мужчин в масках, проникли в дом одинокого пенсионера. Связав его, они начали искать деньги. Разбойники похитили 270 тыс. тенге. Спустя два месяца полицейским удалось выйти на след ранее судимых 36-ти летних жителей Костаная.
По всем фактам начато досудебное расследование по статье 192 «Разбой», подозреваемым грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.