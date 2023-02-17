Тяжкое преступление 12-летней давности раскрыли полицейские в Костанайской области

Костанайские полицейские раскрыли несколько тяжких, ранее совершенных преступлений.

Среди раскрытых преступление, произошедшее 12 лет назад. Оно долгое время оставалось нераскрытым, так как оперативно установить подозреваемого, не удалось.

Это дерзкое разбойное нападение произошло в Житикаре. Неизвестный, проникнув в один из частных домов начал угрожать его хозяйке обрезом охотничьего ружья, для убедительности он два раза выстрелил в потолок. Но хозяйка, оказав сопротивление, застала разбойника врасплох и он, испугавшись — убежал.

Подозреваемого установили в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался ранее судимый 64-летний житель Костаная.

Полицейские задержали и подозреваемого в разбойном нападении в городе Аркалыке.

23 января нынешнего года мужчина, угрожая ножом, кассиру микрокредитной организации, завладел деньгами в общей сумме 29 тыс. тенге

Полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий в городе Аркалыке задержали 34-летний ранее судимого местного жителя, который не имел постоянного места работы. В ходе обыска у подозреваемого был найден нож. Потерпевшие и свидетели опознали в нем нападавшего.

Полицейские также задержали подозреваемых, совершивших разбойное нападение на пожилого жителя села Мичурино, Костанайского района.

29 декабря прошлого года двое мужчин в масках, проникли в дом одинокого пенсионера. Связав его, они начали искать деньги. Разбойники похитили 270 тыс. тенге. Спустя два месяца полицейским удалось выйти на след ранее судимых 36-ти летних жителей Костаная.

По всем фактам начато досудебное расследование по статье 192 «Разбой», подозреваемым грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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