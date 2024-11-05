Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт тестирует технологию «теплого асфальта» на автодорогах республиканского значения. Эта инновация обещает расширить возможности дорожного строительства в холодное время года, что особенно важно для северного Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта РК.

По стандартам дорожного строительства, температура асфальтобетонной смеси при укладке должна составлять не менее 125-130 градусов, а укладывать асфальт можно лишь при температуре воздуха от +5 градусов и выше.

«Однако ученые разработали комплексную добавку, позволяющую готовить смесь при 90 градусах и укладывать ее при температуре до -10 градусов. Это решение особенно актуально для северных регионов республики, где строительный сезон ограничен 3–4 месяцами. Суть разработки заключается в создании «теплой асфальтобетонной смеси». Специальные добавки снижают температурный порог приготовления и укладки материала. При этом сохраняются все физико-механические свойства покрытия. Использование этой смеси позволяет значительно сократить энергозатраты на этапах подготовки и уплотнения асфальта, снижая расходы и воздействие на окружающую среду», — сообщает Минтранспорта.

Специалисты института также подчеркивают, что комплексная добавка способствует улучшению сцепления между вяжущими и минеральными материалами. Это позволяет не только снизить температуру приготовления, но и обеспечить высокие показатели прочности и износостойкости покрытия. Новая смесь демонстрирует повышенную водостойкость и сохраняет прочность при пониженных температурах, что делает ее более устойчивой к суровым климатическим условиям.

«Возможность укладки при 90 градусах без потери коэффициента уплотнения станет важным преимуществом для дорожных работ в холодное время года. При успешной апробации эта технология позволит продлить сезон укладки дорог, ускорить реализацию крупных инфраструктурных проектов, сократить затраты на энергоресурсы и уменьшить выбросы углерода, связанные с нагревом асфальтобетона.

Как сообщают в Минтранспорта, тёплый асфальт возможно будет ремонтировать дороги в городах и отдаленных районах, где резкие перепады температур негативно сказываются на долговечности покрытия.

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