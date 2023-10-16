Тёплый октябрь. Прогноз погоды от синоптиков

В ближайшие дни неустойчивый характер погоды сохранится лишь на западе и северо-западе страны.

Пройдут дожди, ночью на северо-западе республики осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра.

На остальной же части Казахстана ожидается ясная погода, лишь 18-19 октября на севере страны возможны небольшие осадки, преимущественно дождь.

По республике в ночные и утренние часы прогнозируются туманы.

Температура воздуха ночью на большей части Казахстана составит 0-10 тепла, в северной половине, а также в горных районах юго-востока республики 3 мороза.

В дневное же время температура воздуха будет постепенно понижаться от 10-18 до 5-15 тепла, лишь на востоке, юге, юго-востоке страны столбики термометров будут постепенно повышаться: на востоке от 5-15 до 10-18 тепла, на юге, юго-востоке Казахстана от 10-22 до 15-25 тепла.

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