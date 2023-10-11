То, что раньше налоговики не отслеживали, теперь видно

С 1 апреля 2026 года в Казахстане перестал действовать протокол передачи данных контрольно-кассовых машин версии 2.0.2 — его заменил протокол 2.0.3. Вместе с обновлением изменились и требования к предпринимателям: теперь кассы должны быть подключены к Национальному каталогу товаров и передавать данные о геолокации.
Как выяснило Inbusiness.kz, изменения затронут не всех одинаково, а риски для бизнеса зависят от типа используемой кассы.
Что изменилось
Переход на новый протокол начали обсуждать ещё в марте 2025 года, когда обновили требования к операторам фискальных данных. Однако сами параметры версии 2.0.3 стали известны только осенью. Тогда в бизнес-среде появились опасения, что кассы массово отключат уже с ноября, но сроки перенесли — окончательной датой стало 1 апреля 2026 года.
Главные нововведения два:
- обязательная привязка кассы к Национальному каталогу товаров — каждый товар должен быть зарегистрирован, а его код отображаться в чеке;
- передача геолокации кассового аппарата.
Последнее, по словам специалистов, позволяет налоговым органам выявлять дробление бизнеса — например, когда на одной торговой точке работают несколько ИП.
Два типа касс — разные риски
Предприниматели в Казахстане используют два вида ККМ:
- физические («железные») кассы;
- онлайн-кассы (программные решения).
В случае с онлайн-кассами обновления происходят автоматически — бизнесу ничего делать не нужно.
А вот владельцам физических аппаратов необходимо самостоятельно обновлять прошивку. Без этого касса может перестать передавать данные в налоговые органы, даже если внешне продолжает работать.
Есть ли штрафы
Само по себе отсутствие обновлённого протокола не наказывается. Однако последствия могут привести к штрафам.
Если касса не передаёт данные, это приравнивается к нарушениям:
- невыдача фискального чека;
- отсутствие фискализации;
- непредоставление чека покупателю.
Именно за эти нарушения предусмотрена административная ответственность.
Как выявляют нарушения
Основная проблема в том, что предприниматель может не сразу заметить сбой. Касса продолжает работать, чеки пробиваются, но данные в систему не уходят.
Чаще всего это обнаруживается позже — при сверке данных:
- налоговые органы сопоставляют информацию банков, операторов фискальных данных и деклараций;
- при расхождениях предпринимателю направляется уведомление.
Иногда проверки начинаются раньше — по жалобе покупателя. Сейчас государство даже стимулирует такие обращения бонусами и кэшбэком.
Что делать бизнесу
Эксперты рекомендуют переходить на онлайн-кассы — они автоматически соответствуют требованиям.
Тем, кто продолжает работать с физическими аппаратами, необходимо:
- проверить актуальность прошивки;
- при необходимости обратиться в сервисный центр;
- регулярно следить за обновлениями.
После 1 апреля откладывать обновление рискованно: касса может работать «вслепую», а уведомление о нарушениях придёт только спустя месяцы — уже с требованием объяснений.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.