USD 470.46 EUR 543.1 RUB 5.86

То, что раньше налоговики не отслеживали, теперь видно

— Сегодня, 09:37
pixabay.com

С 1 апреля 2026 года в Казахстане перестал действовать протокол передачи данных контрольно-кассовых машин версии 2.0.2 — его заменил протокол 2.0.3. Вместе с обновлением изменились и требования к предпринимателям: теперь кассы должны быть подключены к Национальному каталогу товаров и передавать данные о геолокации.

Как выяснило Inbusiness.kz, изменения затронут не всех одинаково, а риски для бизнеса зависят от типа используемой кассы.

Что изменилось

Переход на новый протокол начали обсуждать ещё в марте 2025 года, когда обновили требования к операторам фискальных данных. Однако сами параметры версии 2.0.3 стали известны только осенью. Тогда в бизнес-среде появились опасения, что кассы массово отключат уже с ноября, но сроки перенесли — окончательной датой стало 1 апреля 2026 года.

Главные нововведения два:

  • обязательная привязка кассы к Национальному каталогу товаров — каждый товар должен быть зарегистрирован, а его код отображаться в чеке;
  • передача геолокации кассового аппарата.

Последнее, по словам специалистов, позволяет налоговым органам выявлять дробление бизнеса — например, когда на одной торговой точке работают несколько ИП.

Два типа касс — разные риски

Предприниматели в Казахстане используют два вида ККМ:

  • физические («железные») кассы;
  • онлайн-кассы (программные решения).

В случае с онлайн-кассами обновления происходят автоматически — бизнесу ничего делать не нужно.

А вот владельцам физических аппаратов необходимо самостоятельно обновлять прошивку. Без этого касса может перестать передавать данные в налоговые органы, даже если внешне продолжает работать.

Есть ли штрафы

Само по себе отсутствие обновлённого протокола не наказывается. Однако последствия могут привести к штрафам.

Если касса не передаёт данные, это приравнивается к нарушениям:

  • невыдача фискального чека;
  • отсутствие фискализации;
  • непредоставление чека покупателю.

Именно за эти нарушения предусмотрена административная ответственность.

Как выявляют нарушения

Основная проблема в том, что предприниматель может не сразу заметить сбой. Касса продолжает работать, чеки пробиваются, но данные в систему не уходят.

Чаще всего это обнаруживается позже — при сверке данных:

  • налоговые органы сопоставляют информацию банков, операторов фискальных данных и деклараций;
  • при расхождениях предпринимателю направляется уведомление.

Иногда проверки начинаются раньше — по жалобе покупателя. Сейчас государство даже стимулирует такие обращения бонусами и кэшбэком.

Что делать бизнесу

Эксперты рекомендуют переходить на онлайн-кассы — они автоматически соответствуют требованиям.

Тем, кто продолжает работать с физическими аппаратами, необходимо:

  • проверить актуальность прошивки;
  • при необходимости обратиться в сервисный центр;
  • регулярно следить за обновлениями.

После 1 апреля откладывать обновление рискованно: касса может работать «вслепую», а уведомление о нарушениях придёт только спустя месяцы — уже с требованием объяснений.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.