То, что раньше налоговики не отслеживали, теперь видно

С 1 апреля 2026 года в Казахстане перестал действовать протокол передачи данных контрольно-кассовых машин версии 2.0.2 — его заменил протокол 2.0.3. Вместе с обновлением изменились и требования к предпринимателям: теперь кассы должны быть подключены к Национальному каталогу товаров и передавать данные о геолокации.

Как выяснило Inbusiness.kz, изменения затронут не всех одинаково, а риски для бизнеса зависят от типа используемой кассы.

Что изменилось

Переход на новый протокол начали обсуждать ещё в марте 2025 года, когда обновили требования к операторам фискальных данных. Однако сами параметры версии 2.0.3 стали известны только осенью. Тогда в бизнес-среде появились опасения, что кассы массово отключат уже с ноября, но сроки перенесли — окончательной датой стало 1 апреля 2026 года.

Главные нововведения два:

обязательная привязка кассы к Национальному каталогу товаров — каждый товар должен быть зарегистрирован, а его код отображаться в чеке;

передача геолокации кассового аппарата.

Последнее, по словам специалистов, позволяет налоговым органам выявлять дробление бизнеса — например, когда на одной торговой точке работают несколько ИП.

Два типа касс — разные риски

Предприниматели в Казахстане используют два вида ККМ:

физические («железные») кассы;

онлайн-кассы (программные решения).

В случае с онлайн-кассами обновления происходят автоматически — бизнесу ничего делать не нужно.

А вот владельцам физических аппаратов необходимо самостоятельно обновлять прошивку. Без этого касса может перестать передавать данные в налоговые органы, даже если внешне продолжает работать.

Есть ли штрафы

Само по себе отсутствие обновлённого протокола не наказывается. Однако последствия могут привести к штрафам.

Если касса не передаёт данные, это приравнивается к нарушениям:

невыдача фискального чека;

отсутствие фискализации;

непредоставление чека покупателю.

Именно за эти нарушения предусмотрена административная ответственность.

Как выявляют нарушения

Основная проблема в том, что предприниматель может не сразу заметить сбой. Касса продолжает работать, чеки пробиваются, но данные в систему не уходят.

Чаще всего это обнаруживается позже — при сверке данных:

налоговые органы сопоставляют информацию банков, операторов фискальных данных и деклараций;

при расхождениях предпринимателю направляется уведомление.

Иногда проверки начинаются раньше — по жалобе покупателя. Сейчас государство даже стимулирует такие обращения бонусами и кэшбэком.

Что делать бизнесу

Эксперты рекомендуют переходить на онлайн-кассы — они автоматически соответствуют требованиям.

Тем, кто продолжает работать с физическими аппаратами, необходимо:

проверить актуальность прошивки;

при необходимости обратиться в сервисный центр;

регулярно следить за обновлениями.

После 1 апреля откладывать обновление рискованно: касса может работать «вслепую», а уведомление о нарушениях придёт только спустя месяцы — уже с требованием объяснений.

