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То жара, то заморозки. Каким будет май, сообщили синоптики

Фото из открытых источников

В мае заканчивается весенний период и осуществляется переход к лету.

Характерным для мая является неустойчивая погода, неравномерное нарастание тепла, возвраты холодов после продолжительно теплой погоды. В первой декаде мая на севере республики происходит устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через +10°С, в южных областях Казахстана в конце мая — уже через +20°С.

В первой половине мая заморозки обычно прекращаются в южных и западных регионах Казахстана, а к концу месяца заканчиваются и в северных. Но в отдельные годы на западе и юго-востоке республики они могут наблюдаться до конца месяца, а в северной половине страны — даже и в июне.

Средняя месячная температура воздуха продолжает повышаться от апреля к маю, но уже не столь интенсивно, как в апреле. Количество осадков по многолетним данным от апреля к маю в северной половине Казахстана и в горных районах юга и юго-востока увеличивается и составляет за месяц в северной половине 21-52 мм, в горных районах юга, юго-востока и востока 100-200 мм. На юго-западе и в пустынных районах юга страны количество осадков уменьшается до 6-16 мм.

В течение мая 2023 года на территории республики,при смене циклонов и антициклонов, будут наблюдаться, как продолжительные жаркие дни, так и дождливые и прохладные дни. С прохождением атмосферных фронтов, связанных с Южными и западными циклонами будет наблюдаться неустойчивый характер погоды с продолжительными дождями, грозами и порывистым ветром, на юге и западе Казахстана с градом и пыльными бурями.

В первой половине первой декады мая на западе, в южной половине страны прогнозируются грозовые дожди, временами сильные, а на востоке РК в первые дни мая возможен переход дождя в мокрый снег. Ожидается усиление ветра с порывами до 15-25 м/с.

В начале мая Северный антициклон обусловит понижение температуры воздуха на большей части республики, в ночные часы на севере, центре и востоке Казахстана, а также на севере и в горных районах юго-востока республики ожидаются заморозки до 1-8 градусов. Однако уже с середины первой декады мая, с выходом Южного циклона, температурный фон на севере, в центре и востоке республики будет постепенно повышаться ночью от -1-10°С до +5+12°С,днем от +5+13°С до +22+30°С.

На юге страны в течение первой декады ожидается колебание температуры воздуха ночью от +8+15°С до +12+20°С, днем от +27+33°С до +20+25°С; на западеРК ночью от +15+22°С до +8+13°С, днем от +25+33°С до +17+22°С.

На юго-востоке РК прогнозируется понижение температуры воздуха ночью от +8+15°С до 0,+5°С, днем от +15+25°С до +7+15°С, в конце декады температурный фон вновь повысится ночью до +5+10°С, днем до +20+28°С ;

Во второй и в третьей декадах мая на западе, в центре, в южной половине Казахстана, в третьей декаде месяца на севере и востоке страны с выносом теплых воздушных масс с районов Ирана и Средней Азии прогнозируется по-летнему жаркая погода  —ночью воздух прогреется до +15+20°С, днем до +25+33°С.

При затоках холодных воздушных масс с территории России в северных, центральных и восточных регионахреспублики столбики термометров могут опускаться ночью до 0,+5°С, а в отдельные дни возможны заморозки до 1-6 градусов, днем до +8+15°С, в южных регионах и на западе страны ожидается спад жары,температры воздуха понизится ночью до +2+10°С, днем до +15+22°С.

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