«Тобол» лишился двух игроков основы на еврокубковый матч

Фото ФК Тобол
Два игрока основного состава «Тобола» не сыграют в предстоящем первом матче плей-офф Лиги Конференций, сообщает Sports.kz со ссылкой на KazFootball.kz.
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Конференций против ирландского «Дерри Сити» (0:1, 6:5) защитники Роман Асранкулов и Боян Младович получили желтые карточки, которые стали для каждого третьим в данному турнире.
Предстоящий первый матч против чешской «Виктории» им придется пропустить.
Всего в нынешней Лиге Конференций Роман Асранкулов и Боян Младович сыграли все шесть предыдущих матчей, причем оба сыграли без замен.
После отбытия дисквалификации на поле вернется полузащитник Ислам Чесноков.