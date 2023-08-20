«Тобол» лишился двух игроков основы на еврокубковый матч

Два игрока основного состава «Тобола» не сыграют в предстоящем первом матче плей-офф Лиги Конференций, сообщает Sports.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Конференций против ирландского «Дерри Сити» (0:1, 6:5) защитники Роман Асранкулов и Боян Младович получили желтые карточки, которые стали для каждого третьим в данному турнире.

Предстоящий первый матч против чешской «Виктории» им придется пропустить.

Всего в нынешней Лиге Конференций Роман Асранкулов и Боян Младович сыграли все шесть предыдущих матчей, причем оба сыграли без замен.

После отбытия дисквалификации на поле вернется полузащитник Ислам Чесноков.

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