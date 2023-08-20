USD 445.62
EUR 479.4
RUB 5.4
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. «Тобол» лишился двух игроков основы на еврокубковый матч

«Тобол» лишился двух игроков основы на еврокубковый матч

Фото ФК Тобол

Два игрока основного состава «Тобола» не сыграют в предстоящем первом матче плей-офф Лиги Конференций, сообщает Sports.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

Фото взято с сайта Sports.kz

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Конференций против ирландского «Дерри Сити» (0:1, 6:5) защитники Роман Асранкулов и Боян Младович получили желтые карточки, которые стали для каждого третьим в данному турнире.

Предстоящий первый матч против чешской «Виктории» им придется пропустить.

Всего в нынешней Лиге Конференций Роман Асранкулов и Боян Младович сыграли все шесть предыдущих матчей, причем оба сыграли без замен.

После отбытия дисквалификации на поле вернется полузащитник Ислам Чесноков. 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.



Предыдущая новость

Связь настолько плоха, что даже не дозвониться в скорую — жители района
Следующая новость

Банковские уловки: как получить кредит и не переплатить