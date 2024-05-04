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Тобол отчистят от браконьерских сетей

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pixabay.com

В Костанайской области стартовала масштабная акция по очистке реки Тобол от браконьерских сетей. В рейдовые мероприятия вышли специалисты рыбной инспекции. Водную гладь реки мониторят на лодках и достают брошенные снасти — сети, бредни и мордушки.

Специалисты рыбной инспекции экологическую акцию «Чистые водоемы» начали с села Садовое Костанайского района. Инспектируют Тобол они на лодках. Для выуживания сетей используют специальные приспособления. В «трофеях» находили сгнившую рыбу и раков. Кое-где попадались и живые речные обитатели, которых тут же отпускали на волю.

«В брошенных рыболовных снастях попадаются не только рыбные ресурсы, а также попадают птицы. Зачастую свои снасти не забирают, а оставляют в воде, где рыба гибнет, и гибнут птицы попадающие в эти сети. Сегодня нами уже вытащено порядка пяти сетей. В этих сетях были и птицы, и мертвая рыба» — Даурен Тажибаев, специалист Тобол-Торгайской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.

Даурен Тажибаев отмечает, что одна такая брошенная сеть может погубить сотни рыб и раков. Разлагаясь, этот «улов» отравляет реку. А таких заброшенных сетей в Тоболе — километры. Это приносит непоправимый ущерб экосистеме бассейна реки. На каждую сеть, которую достают, составляется административный протокол, и направляется в полицию, чтобы определить правонарушителя.

«С начала 2024года на территории области выявлено 70 нарушений правил рыболовства. Возбуждено 70 административных дел, наложены штрафа на 1 млн 300 тысяч тенге за нарушение правил рыболовства», — рассказал Даурен Тажибаев.

Специалисты отмечают, что в регионе больше восьмисот рыбохозяйственных водоёмов и треть из них закреплена за пользователями. Арендаторы там сами отвечают за порядок и соблюдение правил природопользования. В случае нарушений, договор на ведение рыбного хозяйства с ними расторгают.

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