«Тобол» разгромно проиграл «Жилине» и вылетел из Лиги конференций

Футбольный клуб «Тобол» потерпел разгромное поражение от словацкой «Жилины» в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Матч прошел в гостях и завершился проигрышем костанайского клуба со счетом 0:5.

Два гола футболисты «Жилины» забили в первом тайме. Сначала на 16-й минуте отличился Давид Дюриш, а затем на 41-й Матуш Руснак.

На 64-й минуте Ваган Бичахчян забил в ворота «Тобола» третий мяч. А на 81-й Тибор Слебодник довел счет до разгромного. И уже в добавленное время точку во встрече поставил Бичахчян, оформивший дубль.

Напомним, что неделю назад в Нур-Султане «Тобол» уступил словакам со счетом 0:1 и в итоге вылетел из Лиги конференций по сумме двух матчей.

Ранее турнир также покинула «Астана». А вот «Кайрат», который завершил борьбу в Лиге Европы, сыграет за выход в группу Лиги конференций.

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