«Тобол» стал бронзовым призером КПЛ-2022

Костанайский «Тобол» занял третье место по итогам КПЛ-2022, сообщает Vesti.kz.

В матче заключительного 26-го тура команда в Уральске обыграла «Акжайык» со счетом 3:1.

На 40-й минуте Игорь Сергеев вывел гостей вперед после ассиста Сержа Дебле. На 49-й Дебле сам поразил ворота соперника, а на 70-й оформил дубль. Хозяева отыграли один мяч усилиями Ильи Коваленко на 79-й минуте.

«Тобол», который в прошлом году был чемпионом, по итогам сезона-2022 завоевал бронзу.

Напомним, чемпионство в параллельном матче завоевала «Астана», а обладателем серебра стал «Актобе».

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