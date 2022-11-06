«Тобол» стал бронзовым призером КПЛ-2022

Костанайский «Тобол» занял третье место по итогам КПЛ-2022, сообщает Vesti.kz.
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В матче заключительного 26-го тура команда в Уральске обыграла «Акжайык» со счетом 3:1.
На 40-й минуте Игорь Сергеев вывел гостей вперед после ассиста Сержа Дебле. На 49-й Дебле сам поразил ворота соперника, а на 70-й оформил дубль. Хозяева отыграли один мяч усилиями Ильи Коваленко на 79-й минуте.
«Тобол», который в прошлом году был чемпионом, по итогам сезона-2022 завоевал бронзу.
Напомним, чемпионство в параллельном матче завоевала «Астана», а обладателем серебра стал «Актобе».
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