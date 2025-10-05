Футбольный клуб «Тобол» (Костанай) 4 октября стал обладателем Кубка Казахстана-2025. В финальном матче, прошедшем в Кызылорде на новом стадионе «Кайсар Арена» команда обыграла «Ордабасы» со счетом 2:0

Футболистов поздравил аким области Кумар Аксакалов.

«Тобол» заставил биться сердца всех болельщиков и завоевал Кубок Казахстана! Игроки «Тобола» боролись до последней минуты и доказали, что искренняя сила духа и честный труд приводят к победе! Сегодняшняя победа — пример для молодого поколения. Этот кубок — не только заслуга футболистов, но и всех болельщиков, каждого ребёнка, каждого молодого человека, который верит в свою мечту», — отметил аким.

