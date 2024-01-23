Точечной застройки внутри многоэтажных микрорайонов в Костанае быть не должно — аким области

В Костанае планируется сдать в эксплуатацию больше 300 тысяч квадратных метров жилья. В перспективе, отмечает аким города, в ближайшее время планируется сдать дом в мкр. Аэропорт- №45/3, затем в течение года в микрорайоне Береке — 5 домов и в Кунае -124 индивидуальных жилых дома и 14 пятиэтажек.

Глава области рекомендует акимату внимательней следить за качеством работы строителей.

«Ответственность за качество выполненных работ при строительстве объектов несет подрядчик и технадзор, который обязан своевременно при выявлении несоответствий и нарушений, письменно уведомить заказчика. Вот, к примеру, за период 2022 года на основании обращения физических лицам, к административной ответственности были привлечены три инспектора технадзора и 4 подрядные организации. Это крохи, откровенно говоря, на фоне таких многих нарушений», — подчеркнул аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Аким области рекомендует также в новых микрорайонах, все свободные места отдавать под мини-скверы. К примеру, он напомнил о том, что в Костанае намеревались разбить общедоступный парк вокруг университетских корпусов бывшего СХИ, а также восстановить старый стадион недалеко от пляжа. Это должно быть сделано в этом году. Кумар Аксакалов так же поручил навести порядок при выдаче мест на строительство в городе.

«Там, где стоят высотные заведения не надо выдавать разрешения — это ваше право, не надо переуплотнять. Хотят строить, мы найдем место посвободнее и поможем строительным компаниям, мы же видим, как многие города уплотнились, понастроились, там невозможно проехать. Скорая не успевает проехать, пожарная не успевает проехать, люди сидят в заторах», — отметил глава области.

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