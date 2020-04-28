Точка зрения — местное самоуправление, ремонт дорог, политическая модернизация

COVID-2019 в Казахстане
2982 - зарегистрированно
725 - выздоровевших
25 - летальных случаев
43 - в Костанайской области
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