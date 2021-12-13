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  3. Точка зрения — 41 — Власти СССР сами выращивали нацэлиты…

Точка зрения — 41 — Власти СССР сами выращивали нацэлиты себе на погибель — Еркин Абиль

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