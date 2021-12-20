USD 435.54
EUR 490.85
RUB 5.9
  1. Home
  2. Авторские проекты
  3. Точка зрения — 42 — Слова назидания Абая — книга…

Точка зрения — 42 — Слова назидания Абая — книга для президента и акимов — Акылбек Шаяхмет

Vinkmag ad
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области



Предыдущая новость

Жаналыктар — 15.12.21
Следующая новость

Выпуск ТВ-новостей — 15.12.21