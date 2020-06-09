USD 397.31
EUR 448.76
RUB 5.83
  1. Home
  2. Авторские проекты
  3. Точка зрения — антикризисный план и реформы экономики, закон о…

Точка зрения — антикризисный план и реформы экономики, закон о мирных собраниях, реформа госуправления

COVID-2019 в Казахстане

13074 - зарегистрированно

7737 - выздоровевших

58 - летальных случаев

205(+3) - в Костанайской области

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Дело № 819 — ДТП с участием двух КамАзов, ножевое ранение, женщина погибла во время катания на велосипеде
Следующая новость

Главный санврач Казахстана высказалась о вакцинации детей