Прокуратура города Костанай предупреждает население о распространенном способе обмана - звонок от лжесотрудника банка и...
Точка зрения — Диалог с властью, переименования, советская история — Андрей Чеботарев — видео
В Костанае в течение недели проведут проверку состояния отремонтированных дорог. Такие инспекции проводятся ежегодно в...
Жаңалықтар - 26.03.25 - видео https://youtu.be/c-_nm1MC36I
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