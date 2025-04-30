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Точка зрения — Для Казахстана ближайшие 2-3 года будут неприятными, но интересными — Пётр Своик

— Сегодня, 08:20
Изображение для новости: Точка зрения — Для Казахстана ближайшие 2-3 года будут неприятными, но интересными — Пётр Своик

Фото alau.kz

Точка зрения — Для Казахстана ближайшие 2-3 года будут неприятными, но интересными — Пётр Своик — видео





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