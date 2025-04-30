Выпуск ТВ-новостей - 28.04.25-видео https://youtu.be/4eynqCRpY1g
Точка зрения — Для Казахстана ближайшие 2-3 года будут неприятными, но интересными — Пётр Своик — видео
Дело № 1038 - Удар ножом получил студент, ДТП с участием полицейского автомобиля, вынесен приговор...
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