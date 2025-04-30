Точка зрения — Для Казахстана ближайшие 2-3 года будут неприятными, но интересными — Пётр Своик — видео

В этом году новшества коснутся бизнеса — ИП и руководителей юрлиц. В качестве главной цели проверок представители власти называют сокращение...

Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.