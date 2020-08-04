Точка зрения — ФОСМС и коронавирус, антикризисные меры, скандал в МОН РК

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COVID-2019 в Казахстане
93820 - зарегистрированно
65132 - выздоровевших
1058 - летальных случаев
2853 - в Костанайской области
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