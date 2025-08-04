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Точка зрения — Готовят и распространяют наркотики молодые люди. Почему? — Айгуль Ерадилова

— Сегодня, 17:17
Изображение для новости: Точка зрения — Готовят и распространяют наркотики молодые люди. Почему? — Айгуль Ерадилова

Фото polisia.kz

Точка зрения — Готовят и распространяют наркотики молодые люди. Почему? — Айгуль Ерадилова — видео





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