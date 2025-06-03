Жаңалықтар - 30.05.25 - видео https://youtu.be/PPyF4gDfvJ8
Точка зрения — Как упредить нарушения правопорядка? — Ернур Алтаев — видео
РТН-подробности - Об инвестиционных проектах в сельском хозяйстве. Ибрагим Бекмухамедов - видео https://youtu.be/E-IhwRf6BAc
Выпуск ТВ-новостей - 30.05.25 - видео https://youtu.be/j84Jx9LAUBI
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