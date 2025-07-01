Точка зрения — Насколько доступна медицинская помощь сельчанам? — Ерболат Доспанов — видео

Повышение цен на сигареты ожидается с 1 июля текущего года. Об этом сообщает ru.sputnik.kz Если...

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