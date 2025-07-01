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Точка зрения — Насколько доступна медицинская помощь сельчанам? — Ерболат Доспанов

— Сегодня, 09:33
Изображение для новости: Точка зрения — Насколько доступна медицинская помощь сельчанам? — Ерболат Доспанов

pixabay.com

Точка зрения — Насколько доступна медицинская помощь сельчанам? — Ерболат Доспанов — видео





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