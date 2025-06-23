РТН-подробности - День государственного служащего. Ерлан Салыкбаев - видео https://youtu.be/Mvbz1OYJqZA
Точка зрения — Проекту «Чистый Казахстан» не хватает конкретики — Наурызбек Бирмагамбетов
Выпуск ТВ-новостей - 20.06.25 - видео https://youtu.be/k_X0yp-xKEo
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на расширенной коллегии правоохранительных органов. «Принимаются системные меры для борьбы...
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